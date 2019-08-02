Sünbül buluşturdu
ALTSO Meclis Üyesi Ahmet Sünbül, 14. Meslek Komitesini işyerinde verdiği kahvaltı davetinde bir araya getirdi.
PORTAKAL 02.08.2019, 17:32 Toygar Dim
ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) 14. Meslek Komitesi, aylık olağan toplantısını Ahmet Sünbül'ün daveti ile Sünbül Otomotiv'de gerçekleştirdi. Oldukça zengin menülü bir kahvaltı ile ağırlanan katılımcılar, bir arada olmanın tadını çıkardılar. Aynı zamanda ALTSO Meclis Üyesi olan Ahmet Sünbül'e nazik daveti için teşekkür eden ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Ev sahipliğinden dolayı Ahmet Sünbül'e ve toplantıya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. Sünbül ise tüm katılımcılara teşekkür etti.
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