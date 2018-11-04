Sun Star'da renkli düğün

AGC Teras Cafe işletmecisi Süleyman Öztekin, bir süredir nişanlı olduğu sevgilisi Gözde Çetin ile evlendi. Genç çiftin düğünlerinde doyumsuz bir eğlence yaşandı

Sun Star'da renkli düğün
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Sun Star'da renkli düğün

Sun Star'da renkli düğün

KESTEL Mahallesi'ndeki Sun Star Resort Otel, önceki gün renkli bir düğüne sahne oldu. Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin teras katında hizmet veren AGC Teras Cafe işletmecisi Süleyman Öztekin ile Gözte Çetin, çok sayıda davetlinin katıldığı bir düğün ile evlendi. Çiftin nikahları da Sun Star'da kıyıldı. Davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen Gözde ve Süleyman uzun süre alkışlandı. Nikah töreninin ardından ise muhteşem bir eğlence başladı. Hareketli oyun havaları eşliğinde geç saatlere kadar eğlenen davetliler, düğün sonunda genç çifti tebrik ederek mutluluklar dilediler.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2018, 23:00
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