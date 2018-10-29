Summer'dan muhteşem veda

KONAKLI'DA bulunan Summer Garden Club, 2018 yaz sezonuna veda etti. Haftasonunda yapılan renkli geceye eğlenceseverler adeta akın etti. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı Summer Garden'ın kapanış gecesinde yine sucuk-ekmek partisi vardı. Yıllardır bu geleneğini sürdüren Summer Garden, müdavimlerine yine keyifli bir gece yaşattı. İşletmenin başarılı DJ'leri Gökhan Sakaltaş ve Özgür Uzar, hareketli müzikler ile canlı performanslarını sergilediler. Bir sezonu daha geride bıraktıklarını söyleyen Summer Garden İşletme Müdürü Erhan Başsav, yaz boyunca kendilerine ilgi gösteren Alanyalılara teşekkür etti. Başsav, "Dolu dolu bir yaz sezonunu daha bitiriyoruz. Sezon başından sezon sonuna kadar bizlere ilgi gösteren tüm dost ve müşterilerimize teşekkür ederiz" dedi. Summer Garden'daki renkli kapanış partisi, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 23:22