Summer sallayacak! Dev açılış 4 Mayıs'ta

KONAKLI'DA bulunan eğlence mekanı Summer Garden Club, 4 Mayıs'ta yeni yaz sezonu açılışını yapacak. Renkli gecede, Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü DJ Ozan Çolakoğlu ile dünyaca ünlü İspanyol DJ Marien Baker sahne alacak. Müzik hayatına 1992 yılında Tarkan’ın “Yine Sensiz” albümünün müzik direktörlüğünü yaparak başlayan Çolakoğlu, yine Tarkan’ın sırasıyla Acayipsin, Ölürüm Sana, Karma (albüm), Dudu (albüm), Come Closer, Metamorfoz, Adımı Kalbine Yaz albümlerinde yapımcı ve aranjör olarak bulundu. Sertab Erener’in 2003 yılında Eurovision’da birinci olduğu “Every Way That I Can” şarkısının aranjesini de yapan DJ Çolakoğlu, yine bir hit olan Hadise'nin “Düm Tek Tek” adlı şarkısının da düzenlemesini yaptı. 2012 Mayıs ayı sonunda kendine ait bir proje albümü çıkaran Çolakoğlu'na, Tarkan, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Gülşen, Sertab Erener, Göksel, Yalın ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül eşlik etti

Summer Garden Club'ın açılış gecesinde sahne alacak olan ünlü İspanyol şarkıcı Marien Baker ise Winner EMI Music Contest "She Can DJ 2016" ve Nominated "Artista Revelacion 2016" Premios 40 Principales ödülleri ile her geçen gün dikkatleri biraz daha üzerine topladı. Redbull, Marlboro, Ducati, Ferrari, Armani ve Exchange gibi dünyaca ünlü markaların gecelerinde yer alan İspanyol Dj Marien Baker, Summer müdavimlerine coşku dolu bir gece yaşatacak.