Summer sallanacak
Almanya'da yaşayan ünlü Türk rapçi Mero, Türkiye'deki ilk konserini Summer Garden Club'da verecek. 6 Ağustos Salı gecesi yapılacak olan konserde gurbetçi rapçiye Eno ve DJ Rasim Can eşlik edecek.
PORTAKAL 02.08.2019, 17:19 Toygar Dim
ÜNLÜ gece kulübü Summer Garden Club'da sürprizler bitmek bilmiyor. Hemen her hafta ünlü bir ismi sahnesinde ağırlayan işletmenin son sürprizi Eno & Mero ikilisi oldu. "Ferrari" ve "Olabilir" adlı şarkıları ile müzik listelerini kasıp kavuran gurbetçi rapçiler, Türkiye'deki ilk konserlerini Alanya Summer Garden Club sahnesinde verecekler. Bu çok özel konserin hazırlıklarını sürdüren işletme yetkilileri, "6 Ağustos Salı gecesi Alanya'da muhteşem bir gece yaşanacak" dediler.
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