Summer Garden kapılarını açtı

KONAKLI Mahallesi'ndeki Summer Garden Club, 2018 yaz sezonuna renkli bir 'Merhaba' dedi. Ünlü İspanyol DJ Marien Baker ile ünlü prodüktör, aranjör ve DJ Ozan Çolakoğlu'nun canlı performanslarını sergilediği eğlenceli bir parti ile yeni sezona kapılarını açan Summer Garden, binlerce eğlenceseveri de biraraya getirdi. Keyifli gecede ilk olarak sahneye çıkan İspanyol kadın DJ Marien Baker, hareketli şarkıları ile eğlence tutkunlarını coşturdu. Enerjisi ile dikkat çeken Marien Baker, yaklaşık 1 saat boyunca mikser başında kaldı.

'YOLLA' SUMMER'I SALLADI

Gecenin ünlü ismi DJ Ozan Çolakoğlu, Megastar Tarkan'ın 'Yolla' şarkısı ile hayranlarının karşısına geçti. Ardından aranjesini ve prodüktörlüğünü yaptığı tüm hareketli şarkıları arka arkaya çalan Çolakoğlu, Summer Garden'ı tıklım tıklım dolduran eğlenceseverlere müzik ve dans dolu bir gece yaşattı. DJ Ozan Çolakoğlu, partide eşi Gülşen'e de 'kıyak' geçti. Ünlü pop şarkıcısı Gülşen'in 6 parçasını birden gecede müzikseverlere dinleten Çolakoğlu'na "Eşinin şarkılarını çalarak ona olan sevgisini ve şarkılara olan güvenini gösterdi" yorumları yapıldı. Renkli gece görüşmeye değerdi.