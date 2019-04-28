Summer Garden'dan muhteşem açılış

Ünlü gece kulübü Summer Garden, muhteşem bir açılış partisi ile 2019 yaz sezonuna 'merhaba' dedi

Summer Garden'dan muhteşem açılış
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Summer Garden'dan muhteşem açılış

Summer Garden'dan muhteşem açılış

YAZ gecelerinin vazgeçilmez eğlence mekanlarından olan Summer Garden Club, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı son derece renkli bir parti ile yeni yaz sezonunu karşıladı. DJ Gökhan Sakaltaş'ın canlı performansı ile başlayan coşkulu gece, ünlü kadın DJ Mandanyway ve ünlü prodüktör-müzisyen Willy William'ın canlı performansları ile devam etti. Power FM'den canlı olarak yayınlanan Summer Garden'ın açılış gecesinde eğlence, bir ara yağan yağmura rağmen devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Summer Garden müdavimlerinin keyiflerine ise diyecek yoktu.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2019, 16:58
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