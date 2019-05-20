Summer Garden'da Dj Meduza coşkusu

DÜNYACA ünlü Rus kadın DJ Meduza, Summer Garden Club'da mikser başına geçerek canlı performansını sergiledi. Power FM sponsorluğunda yapılan eğlenceli partide en hit şarkılarını arka arkaya çalan DJ Meduza, Summer müdavimlerine ve yabancı turistlere keyifli bir gece yaşattı. DJ Meduza'dan önce mikser başına geçen DJ Gökhan Sakaltaş ve DJ Özgür Uzar da performansları ile beğeni topladılar. Summer Garden'da sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden eğlence görülmeye değerdi.



Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 16:12