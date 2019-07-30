Summer Cem'e Alanya'da büyük ilgi

Alanya'da sahneye çıkan rap şarkıcısı Summer Cem, yerli ve yabancı hayranlarını coşturdu.

Summer Cem'e Alanya'da büyük ilgi
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YERLİ ve yabancı müzik listelerinde çıkardığı 'Tamam tamam' şarkısıyla yer alan ve 'Summer Cem' ismiyle bilinen Türk asıllı Alman rap şarkıcısı Cem Toraman, Alanya'da konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konsere çıkış parçası 'Tamam tamam' ile başlayan Summer Cem'e hayranları telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Summer Cem, Türkçe, Almanca ve İngilizce şarkılar söyledi. Türk hayranlarının yanı sıra birçok Alman vatandaşının da katıldığı konserde Summer Cem hareketli parçalarla müzik severleri coşturdu.

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mustafa akın
mustafa akın - 9 saat Önce

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