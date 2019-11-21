Sümer Ezgü'den ziyaret

GEÇTİĞİMİZ hafta TRT Müzik kanalında yayınlanan "Nazar Değmesin" adlı müzik programında Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu misafir eden ünlü sanatçı Sümer Ezgü, başkan Çavuşoğlu'na iade-i ziyaret yaptı. Turuncu yeşilli takımın patronu Hasan Çavuşoğlu'nu kulüp tesislerinde ziyaret eden Sümer Ezgü, "Yakın dostum" dediği Çavuşoğlu ile bol bol sohbet ederek hasret giderdi.