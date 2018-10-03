Start Alanya'dan

EZOP Sahne prodüksiyonu olan, organizatör Çetin Çevik tarafından Alanya'ya getirilen "Efsane Kadın", Türkiye turnesine Alanya Kültür Merkezi'nden (AKM) başlayacak. Usta oyuncu Derya Alabora, küllerinden yeni doğmuş bir kadının hikayesini anlatan müzikli komedi oyunu "Efsane Kadın" ile seyirciyi kahkahaya boğacak. Temasını Derya Alabora'nın oluşturduğu, senaryosunu Ali Kemal Güven'in yazdığı ve Naz Erayda’nın yönetmenliğini üstlendiği "Efsane Kadın" oyununun dekor ve ışık tasarımı ise Cem Yılmazer imzasını taşıyor. Müzik direktörlüğünü Cumhur Bakışkan’ın yaptığı oyunun yönetmen yardımcıları ise Ezop Sahne’nin kurucuları Hande Selen Canar ve Gizem Ertürk. 6 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de AKM'de gerçekleşecek olan prömiyere ait biletler, Deli Kasap, Hancı Gurme ve Çetin Sanat’tan temin edilebiliyor.