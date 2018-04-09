Spy Bar açıldı

ZİRAAT Bankası karşısında hizmete giren Spy Bar'ın açılışına, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Doğu ve Güneydoğulu İşadamları Derneği (ALDODER) Başkanı Seyithan Aladağ ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesinin ardından çeşitli yiyecek ve içecek ikramları ile ağırlanan davetliler, geç saatlere kadar mekanda kaldılar.

