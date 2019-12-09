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Sporun medikal hali: Medfit

Alanya'da kadınlara özel VIP hizmet veren Medfit Sağlıklı Yaşam Merkezi açıldı. Nilay Tel ve Nuran Çalışkan'ın ortağı olduğu işletme açıldığı ilk günden Alanyalı kadınların ilgi odağı olmayı başardı

PORTAKAL 09.12.2019, 17:23 09.12.2019, 17:27
Sporun medikal hali: Medfit
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Sporun medikal hali: Medfit
Sporun medikal hali: Medfit

ALANYA'NIN yeni yaşam merkezlerinden olan Medfit Sağlıklı yaşam Merkezi ortağı Nilay Tel, Nuran Çalışkan ve kullanılan cihazların Türkiye distribütörü Perihan Özgediz ile PORTAKAL olarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gelin hep birlikte Medfit'i daha yakından tanıyalım.

- Öncelikle sizi daha yakından tanımak adına bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Nilay Tel: Ben Nilay Tel. 15 yıl turizmle uğraştıktan sonra kendi mağazamı açarak ticarette yer edindim. Çocuklarım olunca iş hayatına ara vermek zorunda kaldım. Verdiğim aranın ardından Medfit'i Alanya'ya kazandırarak iş hayatına geri döndüm. Ben ve ortağımın amacı Medfit ile sporu tüm Alanyalı kadınların hayat standardı haline getirmeyi amaçlıyoruz.
Nuran Çalışkan: 2 çocuk annesiyim. 41 yaşındayım. Hemşireyim ve aynı zamanda muhasebeciyim. Norveç'ten geliyorum. 6 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Kendimi bildim bileli sporla ilgileniyorum. Daha önce yeni doğan servisinde ve psikiyatri bölümlerinde çalıştım.

- İşletmenizi açmadan önce size en büyük desteği kim verdi?
En büyük desteği başta eşlerimizden daha sonra Perihan hanımdan aldık. Eşlerimize ve Perihan hanıma çok teşekkür ederiz. Ben bu cihazları zaten Norveç'ten biliyorum. 1992 yılından beri batı Avrupa'da bu cihazlar zaten var. 20 yıldır crosfit ve halterle uğraştığım için çok fazla ilgilenemedim. Ama Türkiye'ye geldiğimde bu cihazlara karşı ciddi bir ilgi olduğunu görünce araştırma yaptık. Araştırmalarımız sonunda da cihazların ne kadar mucize cihazlar olduğunu görünce Perihan hanımla iletişime geçtik ve gerekli eğitimlerimizi tamamladık. Danışanlarımızı bu doğrultuda yönlendireceğiz. Alanya'da kadınlara VIP hizmet anlamında büyük bir eksik olduğunu gördüm. İnsanların kendisini özel hissetmesini burada cihazlarımızla tanışmasını istedik. Perihan hanımın çalışmalarını takip ediyorduk. Kendisi bize çok güzel enerji verdi. Böylelikle Medfit'i açmaya karar verdik.

- Medfit'te kullanılan cihazlarınızdan biraz bahsedebilir misiniz?
Ben Perihan Özgediz. Cihazlarımız Polonya'da üretiliyor. Hepsi Polonya menşeli. Ben şuan tek Türkiye distribütörüyüm. Dokulife dediğimiz cihaz içerisinde yürüyüş bandı olan bir kabin aslında. Bu cihazlar 90'lı yılların sonlarında fizik tedavi rehabilitasyon ve felçli hastalar üzerinde kullanılmak üzere üretiliyor. Sonra bir bakıyorlar cihazı kullanan hastaların yağ dokularında giderilme görülüyor. Daha sonra içine bir bant ekleniyor ve zayıflama enstitüsüne dahil edilerek tedavi amaçlı kullanılmaya başlanıyor. Bu sayede kişiler sağlıklı bir şekilde kilo verebiliyor. Ben aslında İngilizce öğretmeniyim. 6 yıldır kilo verme koçluğu yapıyorum. Nerden bu cihazlara geldik diye soracak olursanız da, kilo verme koçluğu yaparken danışanlarımla yaptığım çalışmalar sırasında onların ihtiyaçlarını belirledim. Motivasyon sağlayamadıkları için yola devam edemiyorlardı. "Ne oluyor da bu kişiler yola devam edemiyorlar? Neden başladıkları bir şeyi sürdüremiyorlar? Neden bu kadar çok kilo problemi var?" diye düşündüm. Aslında en temelde yatan duygu açlığıydı. Yani yiyerek midelerini değil eksik kalan duygularını doyurmaya çalışıyorlar. O zaman onlara öyle bir yer sağlamalıyım ki hem orada mutlu olmalılar, hem motive olmalılar, hem de gelmeye istekli olmalılar diye düşündüm. Spor salonlarına 1 yıl üye olup bir kez gidip 1 yıl boyunca hiç gitmiyorlar. O zaman bunu sürdürebilmek için onlara değerli ve iyi hissettirmeliyim. Aslında bütün kadınların temel ihtiyacı anlaşılmak ve değerli hissetmek. Bütün bu şartlar olgunlaştığında hepsini bir araya topladım ve bu cihazları da koyduğumda orda çok tatlı bir iş çıktı. Şuan bu işi Mersin'de yapıyorum. Ama Türkiye genelinde 5 şubemiz var. 5 ayda 5 şube açtık ve devamı da geliyor. 

'MİNİMUM ZAMANDA MAKSİMUM FAYDA'
- Medfit Sağlıklı Yaşam Merkezin'de yaş sınırı nedir? Sağlıkla ilgili istediğiniz bir belge var mı?
Kişinin tansiyon kalp gibi herhangi bir sağlık sorunu varsa biz o hastaları doktor kontrolünde alıyoruz. 14 yaşından itibaren ebeveyn onayıyla alabiliyoruz. Çünkü sağlık açısından sorun yaratacak cihazlar değil tam tersi kişiyi daha da sağlıklı yapan cihazlar kullanıyoruz. Bu cihazlar yurtdışında jinekologlar ve fizik tedavi uzmanları tarafından hastalarına reçete ederek yönlendiriyorlar. Hiç bir tehlikesi yok 14 yaşından itibaren sağlıklı olan herkes faydalanabilir. 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz. Bu işin en cezbedici kısmından biri de minimum zamanda maksimum fayda sağlamamız. Şuan hiç birimizin dışarıda 2-3 saat koşacak yağ yakacak zamanımız yok. Ama burada 30 dakikada 45 dakikada çok etkili bir etkinlik yapmış oluyoruz. Teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Amacımız burada yağ dokularını gidermek cihazlarımız tamamen yağ dokuları odaklı. Kişi burada kilo verdiğinde kilosunun büyük bir kısmı yağdan gitmiş oluyor. Yani sadece beslenmeyi değiştirerek ayda 5 kilonun 2 kilosunu yağdan veriyorsa burda 5 kilo verdiğinde 4 kilo yağdan gidiyor ve bu çok büyük bir rakam.

- Danışanlarınızın çalışma programını nasıl belirliyorsunuz?
Kısa zamanda etkili sonuç almayı hedefliyoruz. Ben üye oldum ayda bir kez geleyim değil. Bu bir sistem ve düzenli gelmek çok önemli. Haftada 3 kez gelmesi bizim tercihimiz. 2 güne de düşürülebilir. Ama 3 gün gelindiği zaman 2 3 ay sonra çok güzel sonuçlar alıyoruz.

- Sizinle iletişim kurmak isteyenler hangi kanalları kullanabilirler?
İnstagram üzerinden medfit_alanya hesabından bizi takip edebilir çalışmalarımızı inceleyebilirler. Ayrıca 0 533 385 58 57 numaralı telefondan bizi arayıp bilgi alabilir ve randevu alabilirler.

'10 SEANS SİZDEN, 5 SEANS BİZDEN HEDİYE'
Medfit'in klasik Fitness salonlarından farkı nedir?
Burası klasik bir fitness salonu değil, öncelikle bunu belirtmek isterim. Sağlıklı Yaşam Merkezi ve kadınlara özel. Benim bildiğim kadarıyla Alanya'da böyle bir yer yok. Burada danışanlarımıza VIP hizmet vereceğimiz için cazip gelecektir. Minimum zamanda maksimum fayda göreceği için açılışa özel kampanyalarımız var. 10 seans sizden 5 seans bizden hediye gibi kampanyalar sunduk. 
Kaslarımızı çalıştırmadığımız sürece kilo veremeyiz. Piyasada şuan çok fazla cihaz var. Yatarak zayıflayın adı altında ama yatarak hiç kimse zayıflayamaz. Burada kişi kontrol altında konfor alanını terk ediyor önce ve tüm kaslarını çalıştırıyor. Dolayısıyla uzun soluklu bir iş yapmış oluyor. Hayat boyu sürdürebiliyor ve hayatına hareket katmış oluyor. Hem de çok keyifli bir ortamda yapmış oluyor burada. Bu Alanyalı hanımlar için çok güzel bir imkan Metfitt'e bu anlamda teşekkür etmeliler. Ayrıca biz sadece kilo değil bu cihazlar selülit ve incelmede sonuçları ispatlanmış cihazlar. 500 kişi üzerinde yapılan incelemelerde sonuca bakıldığında bu kişiler beslenme ile de destekleyen danışanlar da incelme yağ dokularında giderilme ve selülitlerde yok olma görülmüştür. Kilo problemi kadar selülit de kadınların en büyük sorunlarından bir tanesi. Çünkü dolaşım bozukluğundan kaynaklanıyor. Biz burada tıkanmış bütün dolaşım yollarını açıyoruz. Aslında tedavi yönünü düşündüğümüz zaman kilo verme yanında promosyon gibi kalıyor. Çünkü gerçekten çok sağlıklı birşey yapıyoruz burada. Şunu da eklemek isterim Norveç'te bunlar terapi cihazları olarak kullanılıyor.

- Cadillac Reformers'ın sağlığa faydaları neler?
Türkiye Jimlastik Federasyonu’ndan eğitimimi ve belgelerimi aldım. Bu işi 2 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. Bu işi çok severek yapıyorum. Hem ruhen hem bedenen kendimi çok iyi hissediyorum. Biz burada omurga ve kas sağlığı için iskelet ve duruş bozukluklarını düzeltmek için bütün uzuvlarımızın esnemesi için daha rahat hareket edebilmemiz için çalışmalar yapıyoruz. Çok avantajlı bir spor, bu sporu herkese öneriyoruz.

- Vocu Life cihazından da biraz bahseder misiniz? Nasıl uygulanıyor? Yararları nedir?

Günde 45 dakikalık seanslar yapıyoruz. Yarım saat yürüyoruz 15 dakikada lenfatik drenaj yapıyoruz. Burada Vocu Life cihazında göğüs altından itibaren makinenin içindeyiz. Bunun nedeni bütün o biriken gitmeyen yağlar göğüs altında toplanır. Çünkü orada kan dolaşımı yavaştır. Isı ve vakum sayesinde biz oradaki damarları genişletiyoruz. Kan akışı hızlanıyor metabolizma hızımız artıyor. Seans bitiminden sonra 12 saat boyunca devam ediyor. Dolayısıyla oradaki kan dolaşımını hızlandırdığımız için yağ yakımı sağlamış oluyoruz. Burada tüm vücudu bütünsel olarak çalıştırdıktan sonra parça parça kişinin en çok şikayetçi olduğu bölgeleri çalışıyoruz. Kızıl ötesi ısı yağ dokularının yumuşamasını sağlıyor. Dönen çubuklarda törpü görevi görüyor ve oradaki tıkanmış tüm kanalları açıyor. Şuan bütün hastalıkların nedeni zaten dolaşım bozuklukları biz bu cihaz sayesinde bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Bu aslında Japonların 2500 yıllık merdane masaj geleneklerinin teknolojiyle birleşmiş hali.

#Medfit #spor #medikal hali
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