 Sporcuların ciğer keyfi

TURAN Usta’nın ellerinden çıkan lezzetli yemeklerle birlikte enerji toplayan takım, yemek sonrasında Turan Erşahan’ın kendine has sohbetiyle gülüp eğlendi. Uzun süre keyifli bir sohbetin eşliğinde zaman geçiren gruba, Turan Usta yürekten başarılar diledi.
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