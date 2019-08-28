'Söz' verdiler

DİM Medya A.Ş'de www.yenialanya.com web editörü olarak görev yapan Melike Temir, bir süredir birlikte olduğu Dağ Mimarlık-Mühendislik sahibi mimar Burak Dağ ile sözlendi. Haftasonunda yapılan kız isteme töreninde gelenekler yaşatıldı. Her iki tarafın ailesinden de yoğun katılım olan törende şehir dışından gelen misafirler de genç çifti yalnız bırakmadı. Damada tuzlu kahve ikram eden gelin adayının heyecanı görülmeye değerdi. Kız isteme töreninin ardından söz yüzüklerini takan Melike ve Burak'ın mutluluklarına diyecek yoktu.