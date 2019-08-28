banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

'Söz' verdiler

Dağ Mimarlık ve Mühendislik sahibi Mimar Burak Dağ ve Melike Temir, evlilik yolunda ilk adımı atarak sözlendiler. Genç çiftin aile arasında yapılan söz törenlerinde mutluluk hakimdi

PORTAKAL 28.08.2019, 14:39 28.08.2019, 15:03 Melike Temir
'Söz' verdiler
banner404
'Söz' verdiler
'Söz' verdiler

DİM Medya A.Ş'de www.yenialanya.com web editörü olarak görev yapan Melike Temir, bir süredir birlikte olduğu Dağ Mimarlık-Mühendislik sahibi mimar Burak Dağ ile sözlendi. Haftasonunda yapılan kız isteme töreninde gelenekler yaşatıldı. Her iki tarafın ailesinden de yoğun katılım olan törende şehir dışından gelen misafirler de genç çifti yalnız bırakmadı. Damada tuzlu kahve ikram eden gelin adayının heyecanı görülmeye değerdi. Kız isteme töreninin ardından söz yüzüklerini takan Melike ve Burak'ın mutluluklarına diyecek yoktu.

#Dim Medya A.Ş #Burak Dağ #melike temir #Dağ Mimarlık ve Mühendislik
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545