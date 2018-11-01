Soul Of Coffee'de eğlendiler

Şık ve samimi atmosferi ile beğeni toplayan Soul Of Coffee, oldukça renkli bir partiye sahne oldu. Cadılar Bayramı için bir araya gelen eğlenceseverler, birbirinden farklı kostümleri ile dikkat çekti

Soul Of Coffee'de eğlendiler
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ALL Hallows'Eve ya da All Saints’Eve isminin zamanla Halloween’e dönüşmesi ile ortaya çıkan Cadılar Bayramı, tüm dünyada kutlanmaya başlandı. Alanya'daki kutlamaların adreslerinden biri de Soul Of Coffee oldu. Geçtiğimiz akşam düzenlenen Cadılar Bayramı partisine katılan eğlenceseverler, ilginç kostümleri ile ilgi odağı oldular. Renkli gecede Alanya Dans Okulu öğrencileri hünerlerini sergiledi. Gecede, özellikle kadınların tercih ettikleri kıyafetler dikkat çekiciydi. Asıl amacı korkutmak olan Cadılar Bayramı’nda, korkutucu kostümlerin ya da makyajların dışında seksi kıyafetler de giyen katılımcılar, geç saatlere kadar doyasıya eğlendiler. 

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