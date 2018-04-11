Sokak hayvanları için buluştular

İŞLETME sahibi Ayşe Yüzen, sokak hayvanları yararına bir etkinlik düzenledi. Yerleşik yabancıların ve hayvanseverlerin ilgi gösterdiği etkinlikte canlı müzik de vardı. Alanya'nın sevilen seslerinden Sonat Durukan, katılımcılara müzik ziyafeti çekti. Ayşe Yüzen, akşam saatlerine kadar süren etkinlikten elde edilecek olan gelirin sokak hayvanları yararına kullanılacağını söyledi.

