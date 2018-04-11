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Sokak hayvanları için buluştular

Eski Kestel Belediye binası karşısında bulunan Çiftlik Restoran, geçtiğimiz günlerde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı

Sokak hayvanları için buluştular

Eski Kestel Belediye binası karşısında bulunan Çiftlik Restoran, geçtiğimiz günlerde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı

11 Nisan 2018 Çarşamba 16:20
Sokak hayvanları için buluştular
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İŞLETME sahibi Ayşe Yüzen, sokak hayvanları yararına bir etkinlik düzenledi. Yerleşik yabancıların ve hayvanseverlerin ilgi gösterdiği etkinlikte canlı müzik de vardı. Alanya'nın sevilen seslerinden Sonat Durukan, katılımcılara müzik ziyafeti çekti. Ayşe Yüzen, akşam saatlerine kadar süren etkinlikten elde edilecek olan gelirin sokak hayvanları yararına kullanılacağını söyledi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Kestel Belediye BinasıSokak HayvanlarıSonat Durukan
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