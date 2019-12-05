Sokağı aydınlattı

ALANYA'NIN sevilen seslerinden olan 7.5 Bar'ın başarılı solisti Serdar Onur, önceki akşam iskele yolu üzerinde yürüyüş yaptı. Havanın soğuk olmasından dolayı sarı bir şal takan Serdar, karanlık sokağı bir anda aydınlattı. Bir de fotoğraf çektiren ve sosyal medyadaki takipçileri için paylaşan Serdar Onur, paylaşımına çok sayıda beğeni aldı.