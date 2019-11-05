'Şişman güzeldir'
Ünlü oyuncu Füsun Demirel'in başrolünü oynadığı "Şişman Güzeldir" adlı tiyatro gösterisi, 19 Kasım'da Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) olacak
TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı ünlü oyuncular Füsun Demirel, Mert Küçülmez ve Esra Erdemir'in sahnelediği "Şişman Güzeldir" adlı tiyatro oyunu, Alanyalı sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Dario Fo ve Franca Rame'in yazdığı, Füsun Demirel'in de Türkçeye çevirdiği oyun, 19 Kasım Salı günü saat 20.00'de Alanyalı tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Kapitalist sistem içerisinde insanlara dayatılan "ideal beden" algısını, özellikle de kadın bedenini bir "Meta" olarak gören ve öyle olmalarını direten bu ideolojiyi eleştirel bakış açısıyla ele alan oyun; kilolu olduğu için kocası tarafından terk edilen ve kızı tarafından yalnızlaştırılmış olan Mattea'nın gözünden absürt bir ironiyle seyirciye aktarıyor. Mide küçültme ameliyatı ve diyet yapmak arasında gel-gitler yaşayan Mattea, seyirciye kilo vermenin sağlık açısından mı gerekli olduğu yoksa estetik beden kaygısından mı istenildiği sorusunu sordurmaktadır. Oyunda, Mattea'dan hareketle, kadınların yaşadığı estetik ve güzellik kaygısı, özellikle iş hayatında yaşanılan baskılar ve modern aile ilişkilerindeki yozlaşmalar anlatılıyor.
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