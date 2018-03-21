Şimdi hedef İstanbul'daki finaller

TEKE Yöresi'nin oyunlarını aynı yörenin ezgileriyle oynayan minik öğrenciler, program öncesi çok heyecanlı olmalarına rağmen gösterilerini başarıyla tamamladı. Şampiyon olan Alanya Doğa Koleji Halk Oyunları Ekibi öğrencileri, gelecek Mayıs ayında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak final müsabakasında Antalya Bölgesi'ni temsil etme hakkı kazandılar. Şimdi heyecanla finalleri bekleyen öğrenciler, eğitmenleri Zeynep Erdem, Yasin Öztürk ve Gonca Temurbuğa ile çalışmalarına devam edecekler.

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