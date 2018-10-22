ALANYA İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik'in yeğeni olan Yasemin Çelik, bir süredir nişanlı olduğu Ferhat Emdirme ile evlendi. Genç çift için Alanya Öğretmenevi sahilinde son dere şık bir nişan töreni yapıldı. Çiftin mutlu günlerine yakın akrabaları, arkadaşları ve sevenleri büyük ilgi gösterdi. Gün batımına yakın saatlerde yapılan nikah töreninde romantik bir atmosfer hakimdi. Heyecanlı halleri gözlerden kaçmayan Yasemin ve Ferhat, ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyerek hayatlarını birleştirdiler.