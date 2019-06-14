Şık kutlama

Alanya'nın tanınmış güzellerinden olan Şerife Tanyeli Tok, yeni yaşını yakın dostlarının katıldığı bir parti ile kutladı.

Şık kutlama
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Şık kutlama

Şık kutlama

OBA Mahallesi'ndeki Club Olive Garden bünyesinde hizmete açılan Barbecue Restoran, önceki akşam oldukça renkli bir doğum günü kutlamasına sahne oldu. Alanya'nın tanınmış güzellerinden Şerife Tanyeli Tok, yeni yaşına renkli bir doğum günü partisi ile 'Merhaba' dedi. Keyifli akşamda arkadaşları ile eğlenen Tok, ilerleyen saatlerde getirilen kutlama pastasının mumlarını özenle söndüren Şerife Tanyeli Tok, kendisini yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür etti. 

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 16:03
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