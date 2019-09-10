Şık açılış
Alanya'nın tanınmış simalarından Emin Dere'nin avukat kızı Ayşe Nur Dere, hukuk ve arabuluculuk ofisi açtı.
PORTAKAL 10.09.2019, 15:33
ÖNCEKİ gün yapılan açılış törenine, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetimi, eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, CHP eski İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve çok sayıda davetli katıldı. Konuklarla yakından ilgilenen Avukat Ayşe Nur Dere, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
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