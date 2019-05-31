Sigortacılar iftarda buluştu

ANTALYA Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) sigortacıları iftar sofrasında buluşturdu. Her yıl Mayıs ayının son haftasında kutlanan Sigorta Haftası’na denk getirilen iftar daveti, Pasha Restoran çatısı altında gerçekleştirildi. Emek Oto sponsorluğunda hayata geçen organizasyona Antalya’dan da katılım oldukça yoğundu. İftar organizasyona ilişkin bilgiler veren ANSAD Başkanı İbrahim Düzenli katılım sağlayan herkese teşekkürlerini sundu. Düzenli, "Dernek olarak Alanya’daki iftar programımızı düzenledik. Meslektaşlarımızı bir araya getirdik. Emek Oto sponsorluğunda gerçekleşen iftar yemeğimiz Sigorta Haftası’na denk geldi. Bizim için böyle de bir anlamı oldu. Acenteci arkadaşlarımızla istişarelerde bulunarak sektörümüzün sorunlarını masaya yatırdık. Ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, acentecileri de olumsuz yönde etkiledi. Bütün sektörlere olduğu gibi bizlere de yansıdı. İş yapma kapasitemiz düştü. Yanı sıra bankalarla alakalı yaşadığımız sıkıntılar mevcut. Haksız bir rekabet ortamı söz konusu. Öte yandan merdiven altı, gayri resmi yetkisiz kişilerce yürütülen faaliyetler yine sigortacıların sorunları arasında yer alıyor. Sorunlar çok. Bizler de bu sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de, bu güzel ayda, bu güzel sofrada meslektaşlarımızla olan birlikteliğimiz bizleri çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 18:04