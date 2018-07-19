Sevimli paylaşım

BAŞKAN Yücel, "Yeni haftanın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisiyle bütün vatandaşlarımıza hayırlı haftalar dilerim" notuyla paylaştığı fotoğrafta kızı Zeynep'e yer verdi. Gökbel Yaylası'nın muhteşem atmosferinde çekilen Zeynep Yücel'in fotoğrafına çok sayıda beğeni yapıldı.
BAŞKAN Yücel, "Yeni haftanın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisiyle bütün vatandaşlarımıza hayırlı haftalar dilerim" notuyla paylaştığı fotoğrafta kızı Zeynep'e yer verdi. Gökbel Yaylası'nın muhteşem atmosferinde çekilen Zeynep Yücel'in fotoğrafına çok sayıda beğeni yapıldı.
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