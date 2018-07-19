Sevimli paylaşım

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her hafta başında olduğu gibi bu hafta başında da sosyal medyadaki takipçilerine iyi haftalar diledi

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Sevimli paylaşım
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BAŞKAN Yücel, "Yeni haftanın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisiyle bütün vatandaşlarımıza hayırlı haftalar dilerim" notuyla paylaştığı fotoğrafta kızı Zeynep'e yer verdi. Gökbel Yaylası'nın muhteşem atmosferinde çekilen Zeynep Yücel'in fotoğrafına çok sayıda beğeni yapıldı. 
 

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