Sevgiliye kıyak

2018 yaz sezonunda kapılarını eğlenceseverlere açan ve bugüne kadar çok sayıda ünlü sanatçının konserine ev sahipliği yapan Illusion Event Hall, geçtiğimiz haftasonunda ünlü DJ Emrah Karaduman'ı sahnesinde ağırladı. Ünlü sanatçıların şarkılarına yaptığı coverlar ile adından sıkça söz ettiren DJ Emrah Karaduman, yaklaşık olarak 2 saat sahnede kaldığı Illusion'da sevgilisi Aleyna Tilki'ye kıyak çekti. Aşkının seslendirdiği şarkıları sık sık çalarak Illusion'a gelenleri eğlendiren ünlü DJ, geç saatlere kadar mikser başında kaldı. Illusion Event Hall'deki eğlenceli gece görülmeye değerdi.