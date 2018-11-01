Sevgiliye kıyak

Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü disk jokey Emrah Karaduman, Alanyalı hayranlarının karşısına Illusion Event Hall'de çıktı. DJ Karaduman, 2 saatlik canlı performansında sevgilisi Aleyna Tilki'nin tam 5 şarkısını çalarak adeta aşkına kıyak çekti 

Sevgiliye kıyak
banner404

2018 yaz sezonunda kapılarını eğlenceseverlere açan ve bugüne kadar çok sayıda ünlü sanatçının konserine ev sahipliği yapan Illusion Event Hall, geçtiğimiz haftasonunda ünlü DJ Emrah Karaduman'ı sahnesinde ağırladı. Ünlü sanatçıların şarkılarına yaptığı coverlar ile adından sıkça söz ettiren DJ Emrah Karaduman, yaklaşık olarak 2 saat sahnede kaldığı Illusion'da sevgilisi Aleyna Tilki'ye kıyak çekti. Aşkının seslendirdiği şarkıları sık sık çalarak Illusion'a gelenleri eğlendiren ünlü DJ, geç saatlere kadar mikser başında kaldı. Illusion Event Hall'deki eğlenceli gece görülmeye değerdi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
44. yaşa merhaba
44. yaşa merhaba
  1. PORTAKAL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479