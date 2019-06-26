Serdar varsa eğlence var

7.5 Bar'ın başarılı solisti Serdar Onur, her gece kendisini dinlemeye gelenlere konser tadında bir eğlence sunuyor

Serdar varsa eğlence var
banner404

ALANYA'NIN popüler eğlence mekanlarından olan 7.5 Bar'da coşku dolu geceler tüm hızıyla sürüyor. Serdar Onur'un sahne aldığı mekanda önceki gece yine sıcak bir atmosfer vardı. Sahne enerjisi ile kendisini dinlemeye gelenlere keyifli saatler yaşatan Serdar Onur, zaman zaman istek şarkılara da yer vererek sevenlerini kırmıyor. Önceki gece Serdar'ı dinleyenler arasında Ali Ünlü de vardı. Yalnız geldiği mekanda stres atan Ünlü'nün keyfine diyecek yoktu. 7.5 Bar'da geç saatlere kadar süren renkli eğlence görülmeye değerdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Merlot akşamları
Merlot akşamları
  1. PORTAKAL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479