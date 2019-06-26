Serdar varsa eğlence var

ALANYA'NIN popüler eğlence mekanlarından olan 7.5 Bar'da coşku dolu geceler tüm hızıyla sürüyor. Serdar Onur'un sahne aldığı mekanda önceki gece yine sıcak bir atmosfer vardı. Sahne enerjisi ile kendisini dinlemeye gelenlere keyifli saatler yaşatan Serdar Onur, zaman zaman istek şarkılara da yer vererek sevenlerini kırmıyor. Önceki gece Serdar'ı dinleyenler arasında Ali Ünlü de vardı. Yalnız geldiği mekanda stres atan Ünlü'nün keyfine diyecek yoktu. 7.5 Bar'da geç saatlere kadar süren renkli eğlence görülmeye değerdi.