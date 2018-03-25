Sepetçi eşeği çiftledi

ÖNCEDEN tek eşeği olan sepetçi Hasan'ın bu yıl eşekleri çifte çıkardığını söyleyen Korum, "Sepetçi Hasan'a 'Bu yıl turizm iyi gidecek' demişler, o da 500 TL verip bir eşek daha almış. Bol bol turist gezdirerek para kazanacakmış" dedi.
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