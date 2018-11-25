Şehzade hizmette

Alanya yeni bir işletme daha kazandı. Şehzade Döner ve İskender Evi, geçtiğimiz günlerde yapılan görkemli bir tören ile açıldı 

Şehzade hizmette
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SÜLEYMAN Ergün'ün sahibi olduğu Şehzade Döner ve İskender Evi, Atatürk Caddesi'ndeki Kale Arkası Sokak'ta hizmet vermeye başladı. İşletme için düzenlenen açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesini ise Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kamburoğlu ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci birlikte kestiler. Renkli açılışta davetlilere bol bol yaprak döner ikram edildi. İşletme sahibi Süleyman Ergün, "Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve müşterilerimize teşekkür ederiz" dedi. 

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