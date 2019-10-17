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Seher 4 oldu

DİMÇAYI'NIN keyifli mekanlarından olan Göl Piknik, geçtiğimiz günlerde eğlenceli bir doğum günü kutlamasına sahne oldu

PORTAKAL 17.10.2019, 21:42
Seher 4 oldu
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Çetinkaya Kuaför çalışanlarından Erdal Çelik ve eşi Rabia Çelik'in küçük kızları Seher, 4. yaşına ailecek yapılan bir kutlama ile girdi. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını anne ve babasıyla birlikte söndüren küçük Seher, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı.

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