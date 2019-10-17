Seher 4 oldu

Çetinkaya Kuaför çalışanlarından Erdal Çelik ve eşi Rabia Çelik'in küçük kızları Seher, 4. yaşına ailecek yapılan bir kutlama ile girdi. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını anne ve babasıyla birlikte söndüren küçük Seher, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı.