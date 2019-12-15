Saykolar Alanya'da coşturdu
Ünlü müzik grubu Necati ve Saykolar, Alanyalı hayranları ile Illusion sahnesinde buluştu. Keyifli bir konsere imza atan grup üyeleri, hayranlarından yine tam not aldı
PORTAKAL 15.12.2019, 16:48
ALANYA'NIN ve bölgenin en popüler eğlence mekanlarından olan Illusion Event Hall, haftasonunda eğlenceli bir konsere daha sahne oldu. Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü müzik grubu Necati ve Saykolar, Illusion'da ikinci kez konser verdi. Hayranlarının tıklım tıklım doldurduğu mekanda coşkulu bir performans sergileyen Necati ve Saykolar, dillere pelesenk olan şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan grup üyeleri, sahne enerjileri ve canlı performansları ile unutulmaz bir geceye imza attı. Illusion Event Hall'deki renkli konser görülmeye değerdi.
19°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
|İmsak
|06:30
|Güneş
|07:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Alanyaspor
|15
|23
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Göztepe
|15
|20
|10. Gaziantep FK
|15
|20
|11. Denizlispor
|14
|18
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Ümraniye
|15
|25
|4. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|14
|23
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Altay
|15
|20
|10. Balıkesirspor
|14
|19
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Sheffield United
|17
|25
|6. M. United
|16
|24
|7. Wolverhampton
|16
|24
|8. Tottenham
|16
|23
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|16
|19
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|16
|17
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|16
|22
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|16
|9