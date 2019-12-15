Saykolar Alanya'da coşturdu

ALANYA'NIN ve bölgenin en popüler eğlence mekanlarından olan Illusion Event Hall, haftasonunda eğlenceli bir konsere daha sahne oldu. Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü müzik grubu Necati ve Saykolar, Illusion'da ikinci kez konser verdi. Hayranlarının tıklım tıklım doldurduğu mekanda coşkulu bir performans sergileyen Necati ve Saykolar, dillere pelesenk olan şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan grup üyeleri, sahne enerjileri ve canlı performansları ile unutulmaz bir geceye imza attı. Illusion Event Hall'deki renkli konser görülmeye değerdi.