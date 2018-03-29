Savcılar Klas'ta buluştu 

DİMÇAYI Klas Piknik'te düzenlenen davete, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Antalya Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Özdemir, Alanya 1. Ağır Ceza Başkanı Aydın Çolak, Alanya 2. Ağır Ceza Başkanı Alper Saykal ve Manavgat 2. Ağır Ceza Başkanı Erdem Ersoy katıldı. Savcıların buluşmasına, Klas Group Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Barcın da eşlik etti. Keyifli bir akşam yemeğinin ardından geç saatlere kadar sohbet eden katılımcıların keyfine diyecek yoktu.

