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Savcılar Klas'ta buluştu 

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, meslektaşlarını akşam yemeğinde ağırladı

Savcılar Klas'ta buluştu 

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, meslektaşlarını akşam yemeğinde ağırladı

29 Mart 2018 Perşembe 18:22
Savcılar Klas'ta buluştu 
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DİMÇAYI Klas Piknik'te düzenlenen davete, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Antalya Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Özdemir, Alanya 1. Ağır Ceza Başkanı Aydın Çolak, Alanya 2. Ağır Ceza Başkanı Alper Saykal ve Manavgat 2. Ağır Ceza Başkanı Erdem Ersoy katıldı. Savcıların buluşmasına, Klas Group Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Barcın da eşlik etti. Keyifli bir akşam yemeğinin ardından geç saatlere kadar sohbet eden katılımcıların keyfine diyecek yoktu. 
 

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AlanyaDimçayı Klas PiknikYasin Emre
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