YETKİN Emlak'ta gayrimenkul danışmanı olarak görev yapan Kemal Sevindik ve eşi Dilara Sevindik'in küçük oğulları Sarp, 1. yaşına renkli bir kutlama ile girdi. Sevindik Ailesi'nin yakınlarının büyük ilgi gösterdiği kutlamada keyifli anlar yaşandı. Minik Sarp, pastasının mumlarını anne-babasıyla birlikte söndürdü.
Sarp'a ilk kutlama
Yetkin Emlak'ta gayrimenkul danışmanı olarak görev yapan Kemal Sevindik ve eşi Dilara Sevindik'in küçük oğulları Sarp, 1. yaşına renkli bir kutlama ile girdi
YETKİN Emlak'ta gayrimenkul danışmanı olarak görev yapan Kemal Sevindik ve eşi Dilara Sevindik'in küçük oğulları Sarp, 1. yaşına renkli bir kutlama ile girdi. Sevindik Ailesi'nin yakınlarının büyük ilgi gösterdiği kutlamada keyifli anlar yaşandı. Minik Sarp, pastasının mumlarını anne-babasıyla birlikte söndürdü.
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