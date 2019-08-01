Sapadere 5. kez şenlendi

SAPADERE Yaylası'nda geçtiğimiz hafta düzenlenen şenliklere katılım yine oldukça yoğundu. Sapadere Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Yetkin ve dernek yönetimi tarafından 5'inci kez düzenlenen şenliklere, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı. Etkinlik kapsamında Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Seda Kara konser verdi. Alanyalı sanatçı Nazmi Ünal'ın da sahne aldığı şenliklerde çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Renkli kişiliği ile tanınan Alanya'nın sevilen gençlerinden İbrahim Aydoğan'ın sunuculuğunu üstlendiği Sapadere Yaylası şenliklerinde büyük bir coşku hakimdi. Şenliğin bu yıl ki ağası ise açık arttırmada 20 bin TL'ye ulaşan Harun Gökçe oldu.