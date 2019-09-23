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'Sancak' zamanı

Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Sancak, Alanyalı hayranları ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor

PORTAKAL 23.09.2019, 00:01
'Sancak' zamanı
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POPÜLER gece kulübü Harry's Pub, 12 Ekim Cumartesi gecesi dev bir konsere daha ev sahipliği yapacak. "Bana Kendimi Ver", "Gözümden Düştüğün An", "Yağmur" ve "Yoksun Yanımda" gibi çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Sancak, Harry's Pub sahnesinde Alanyalı hayranları ile tekrar bir araya gelecek. Dillere pelesenk olan şarkılarını arka arkaya seslendirecek olan ünlü sanatçı, doyumsuz bir geceye imza atacak.

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