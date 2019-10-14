Sancak yine coşturdu

ALANYA gençliğinin buluşma noktalarından olan Harry's Pub, haftasonunda ünlü sanatçı Sancak'ın konserine ev sahipliği yaptı. Eğlenceli konsere Sancak hayranları büyük ilgi gösterdi. Bu yaz ikinci kez Harry's Pub'da sahne alan genç sanatçı, hayranlarına keyifli bir müzik ziyafeti çekti. Yaklaşık bir saat süren konseri boyunca en sevilen şarkılarını arka arkaya seslendiren Sancak, "Alanya artık ikinci evim gibi oldu. Burayı çok seviyorum" dedi.