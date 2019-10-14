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Sancak yine coşturdu

Genç şarkıcı Sancak, haftasonunda Harry's Pub sahnesinde unutulmaz bir konsere daha imza attı

PORTAKAL 14.10.2019, 21:37 14.10.2019, 21:39
Sancak yine coşturdu
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Sancak yine coşturdu
Sancak yine coşturdu

ALANYA gençliğinin buluşma noktalarından olan Harry's Pub, haftasonunda ünlü sanatçı Sancak'ın konserine ev sahipliği yaptı. Eğlenceli konsere Sancak hayranları büyük ilgi gösterdi. Bu yaz ikinci kez Harry's Pub'da sahne alan genç sanatçı, hayranlarına keyifli bir müzik ziyafeti çekti. Yaklaşık bir saat süren konseri boyunca en sevilen şarkılarını arka arkaya seslendiren Sancak, "Alanya artık ikinci evim gibi oldu. Burayı çok seviyorum" dedi.

#Genç şarkıcı Sancak
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