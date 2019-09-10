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'Sanal Alem' sallayacak

Ünlü sanatçı Lara, kısa bir süre sonra "Sanal Alem" adlı yeni single çalışmasını hayranlarının beğenisine sunacak. Başarılı sanatçı, şarkının klibini ise Illusion Event Hall'de çekecek

PORTAKAL 10.09.2019, 15:27
'Sanal Alem' sallayacak
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ALANYA'NIN sevilen seslerinden İzzet Keskin'in kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi ünlü sanatçı Lara, Alanya'da klip çekmeye hazırlanıyor. Kısa bir süre sonra piyasaya çıkaracağı "Sanal Alem" adlı single çalışmasının hazırlıklarını sürdüren Lara, önceki gece Illusion Event Hall'deydi. Yanında ise menejer Harun Akbulut vardı. Şarkıyı Akbulut'un kendisine hediye ettiğini söyleyen Lara, "Çok güzel ve günümüzü iyi anlatan bir şarkı. Alanya'da Illusion Event Hall'ün bu büyülü atmosferinde bir de klip çekeceğiz. İnşallah herkes bu şarkıyı çok beğenecek" dedi.

#lara #Illusion Event hall #sanal alem
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