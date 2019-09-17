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Sahnede sürpriz

Alanya Sokak Tiyatrosu'nun genç yönetmeni Fırat Onur Deniz, sahnede yapılan sürpriz bir kutlama ile yeni yaşına 'merhaba' dedi

PORTAKAL 17.09.2019, 16:23
Sahnede sürpriz
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ALANYA Belediye Tiyatrosu (ABT) oyuncusu ve Alanya Sokak Tiyatrosu (AST) yönetmeni Fırat Onur Deniz, yeni yaşına sahnede girdi. AST tarafından hazırlanan yeni oyunun provası esnasında sahneye getirilen doğum günü pastasını görünce çok şaşıran Deniz, pastanın mumlarını söndürürken dilek dilemeyi de ihmal etmedi. Deniz, "İnsanın güzel dostları olması, güzel insanlar biriktirmesi ne güzel. Bu çok özel kutlama için tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

#alanya sokak tiyatrosu #Fırat Onur Deniz
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