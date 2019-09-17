Sahnede sürpriz
Alanya Sokak Tiyatrosu'nun genç yönetmeni Fırat Onur Deniz, sahnede yapılan sürpriz bir kutlama ile yeni yaşına 'merhaba' dedi
PORTAKAL 17.09.2019, 16:23
ALANYA Belediye Tiyatrosu (ABT) oyuncusu ve Alanya Sokak Tiyatrosu (AST) yönetmeni Fırat Onur Deniz, yeni yaşına sahnede girdi. AST tarafından hazırlanan yeni oyunun provası esnasında sahneye getirilen doğum günü pastasını görünce çok şaşıran Deniz, pastanın mumlarını söndürürken dilek dilemeyi de ihmal etmedi. Deniz, "İnsanın güzel dostları olması, güzel insanlar biriktirmesi ne güzel. Bu çok özel kutlama için tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.
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