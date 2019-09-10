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Sahnede 'Kimbo' var

Ünlü gece kulübü Summer Garden Club, renkli partilerine bu gece bir yenisini daha ekleyecek.

PORTAKAL 10.09.2019, 15:29
Sahnede 'Kimbo' var
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ALMANYA'NIN ünlü disk jokeylerinden olan Kimbo, Summer Garden sahnesinde canlı performansını sergilemeye hazırlanıyor. Özellikle de tatilde olan gurbetçilerin büyük ilgi göstermesi beklenen bu renkli partide, DJ Kimbo hünerlerini sergileyecek.

#Summer Garden Club #DJ Kimbo
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