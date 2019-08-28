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Son Dakika

Sahilde şık nikah

ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Parlayüksel Klima sahibi Hilmi Parlayüksel, bir süredir nişanlı olduğu Fatma Topataş ile evlendi.

PORTAKAL 28.08.2019, 15:48 Tugay Tönget
Sahilde şık nikah
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GENÇ çift için sahilde kıyılan nikah töreni oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşti. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'in kıydığı nikahta çiftin şahitliğini ise Alanyaspor ve milli takımın başarılı futbolcusu Efecan Karaca ile eşi Tuğba Karaca yaptı. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen Hüseyin ve Fatma "Biz evlendik, mutluyuz. Darısı tüm bekarların başına" dediler. 


 

#hilmi parlayüksel #fatma topataş #Alanya #EFECAN KARACA
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