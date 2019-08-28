Sahilde şık nikah

GENÇ çift için sahilde kıyılan nikah töreni oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşti. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'in kıydığı nikahta çiftin şahitliğini ise Alanyaspor ve milli takımın başarılı futbolcusu Efecan Karaca ile eşi Tuğba Karaca yaptı. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen Hüseyin ve Fatma "Biz evlendik, mutluyuz. Darısı tüm bekarların başına" dediler.



