Şah Kebap hizmette

GEÇTİĞİMİZ günlerde yapılan açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Konuklara Hatay mutfağının lezzetleri ikram edildi. Kilo ile et ve kebap çeşitleri ile hizmette olduklarını söyleyen işletme yetkilileri, "Alanya halkını mekanımıza bekliyoruz" dediler.