Şah Kebap hizmette

GEÇTİĞİMİZ günlerde yapılan açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Konuklara Hatay mutfağının lezzetleri ikram edildi. Kilo ile et ve kebap çeşitleri ile hizmette olduklarını söyleyen işletme yetkilileri, "Alanya halkını mekanımıza bekliyoruz" dediler.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.