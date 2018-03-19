Şadi'den vazgeçmiyor

HER hafta maç öncesi kuaförünü ziyaret eden M'Billa, Göztepe maçı öncesinde de Kuaför Şadi Bilgen'deydi. Önce tıraşını olan Kamerunlu futbolcu, daha sonra hayranlarına imza attırdı. Şadi ile hatıra fotoğrafı da çektiren M'Billa'nın keyfine diyecek yoktu.
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