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Şadi'den vazgeçmiyor

Aytemiz Alanyaspor'un golcü yıldızı Etame M'Billa, kuaförü Şadi Bilgen'den vazgeçmiyor

Şadi'den vazgeçmiyor

Aytemiz Alanyaspor'un golcü yıldızı Etame M'Billa, kuaförü Şadi Bilgen'den vazgeçmiyor

19 Mart 2018 Pazartesi 17:43
Şadi'den vazgeçmiyor
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HER hafta maç öncesi kuaförünü ziyaret eden M'Billa, Göztepe maçı öncesinde de Kuaför Şadi Bilgen'deydi. Önce tıraşını olan Kamerunlu futbolcu, daha sonra hayranlarına imza attırdı. Şadi ile hatıra fotoğrafı da çektiren M'Billa'nın keyfine diyecek yoktu.

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