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Günlük Burç Yorumu - 28 Mart 2018 Çarşamba
28 Mart Günlük Burç Yorumu

Saçsızlık artık sorun değil

Hollywood Hair Design Center, saçları seyrek olan ya da hiç olmayan insanlara umut ışığı oldu 

Saçsızlık artık sorun değil

Hollywood Hair Design Center, saçları seyrek olan ya da hiç olmayan insanlara umut ışığı oldu 

28 Mart 2018 Çarşamba 15:57
Saçsızlık artık sorun değil
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TÜRKİYE'NİN en genç Trikoloji Uzmanı Cengizhan Kızıltunç tarafından kurulan ve adını bir çok ünlüye uyguladığı başarılı saç uygulamaları ile duyuran Van ve Alanya'nın ilk ve tek saç sorunları çözüm merkezi Hollywood Hair Design Center, özellikle de saçı olmayan erkeklerin umut ışığı olmaya devam ediyor. Saç protezi uygulaması ve bakımı, saç-sakal ekimi, mezoterapi ve prp tedvisi ile saçsızlık sorununu ortadan kaldırma gibi çok sayıda uygulaması ile adından sıkça söz ettiren Hollywood, saç ve sakal sorunu yaşayan erkeklerin ilk tercihlerinden olmayı başardı. "Saçsızlık, depresif hislerden ziyade özgüven kaybına yol açar" diyen Hollywood Hair Design Center sahibi Cengizhan Kızıltunç, "Hollywood olarak saç problemi yaşayanları bu düşünceden kurtarıp, doğal saçları ile daha diksiyonlu ve mutlu yapıyoruz" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
HollywoodHair Design CenterSaç
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