 Sabaş'ta geleneksel buluşma 

ALANYA'DA sektörün öncü firmalarından olan Sabaş Beko Alanya Bayii'nde keyifli bir buluşma gerçekleşti. Beko Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü tarafından her ay organize edilen ve tüm bölge bayilerinin katılımıyla düzenlenen mağaza ziyareti, kahvaltı ve sohbet buluşması, bu ay Sabaş Alanya'da gerçekleşti. Renkli buluşmaya bölge bayilerinin yanı sıra, Beko Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet İçyer de katıldı. Keyifli bir kahvaltının ardından bol bol sohbet etme imkanı bulan katılımcılar, akşam saatlerine kadar Sabaş Beko Alanya'da kaldılar.

