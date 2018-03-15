Rüya Tepe keyfi 

YENİ işletmecileri Yasemin Köseler ve Mahdi Taran ile hizmet veren Rüya Tepe Restoran, müdavimlerinden ilgi görmeyi sürdürüyor. Renkli mekanda geçtiğimiz günlerde düzenlenen geceye çok sayıda kişi katıldı. Özellikle de Alanya'da yaşayan İranlıların büyük ilgi gösterdiği gecede doyumsuz bir eğlence yaşandı. Akşam yemeğinin ardından bahçede yakılan devasa ateşin etrafında dans ederek eğlenen katılımcılar, geç saatlere kadar süren bir eğlence yaşadılar.

