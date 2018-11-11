Rubi'den unutulmaz gece

ALANYA'NIN Avsallar Mahallesi’nde hizmet veren 5 yıldızlı Rubi Platinium Hotel, 2018 turizm sezonunu kapatırken, personellerine unutulmaz bir gece düzenledi. Kapanış gününden bir önce ki akşamında düzenlenen gecede önce Türkiye'nin yakından takip ettiği, son günlerde de Emrah Karaduman'la birlikte yaptığı 'Sürgün Aşkımız'la adını hafızalara kazıyan Derya Uluğ sahne aldı. Akşam yemeği ile başlayan gecede, personelin keyfi oldukça yerindeydi. Önce Derya Uluğ daha sonra da Cüneyt Güzel, sahneye çıkarak katılanlara unutulmaz bir akşam yaşattı. 2016 yılında 'Okyanus' isimli çalışmasıyla çıkış yakalayan güzel şarkıcı, sahne kostümüyle de göz kamaştırdı. Sahnede kırmızı bir elbise tercih eden Uluğ'un elbisesindeki dikkat çeken nokta ise kuşak tarzında belinden dökülen ve eteğinden sarkan saçaklarıydı. Sahnesinde birbirinden güzel eserlere yer veren seksi şarkıcı, katılımcılara bol bol dans ettirdi. Mustafa Ceceli'den, Gazapizm'e bir çok şarkıcının eserini seslendiren Uluğ, Otel Yönetimi'nin ricasını kırmayarak personele yönelik yapılan çekilişte de bulundu. Rica üzerine çekilişi yapan Derya Uluğ, ödüllerini sahiplerine teslim ederek başarılarının devamını diledi. Konserin son dakikalarında kısa bir konuşma yapan Uluğ, 'Türkiye'de bir çok otelde sahne aldım. Bu kadar güzel bir otel görmedim. Bence Türkiye'nin en iyi oteli diyebiliriz' diyerek Rubi Platinium'a övgü yağdırdı. Katılımcıların yoğun isteği üzerine 'Erik Dalı'nı da seslendiren Uluğ, yaklaşık iki saat sahneden sonra katılımcılara veda etti. Derya Uluğ'un ardından sahneye gönüllerin finalisti Cüneyt Güzel çıktı. Gece yarısına kadar türkülerle, şarkılarla hem eğlenen hem de eğlendiren Cüneyt Güzel ve ekibi, aynı zamanda askerden yeni dönen Onur Oral'a da hoşgeldin dediler. Muazzam bir geceyle sezona veda eden Rubi Platinium ailesi ise bu geceyi ömür boyu unutmayacaklarını dile getirerek, otel yönetimine objektiflerimiz aracılığıyla teşekkürlerini ilettiler.



Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2018, 23:21