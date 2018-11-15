Romantik teklif

ISLAND Vip Yatch, geçtiğimiz günlerde romantik bir evlilik teklifine sahne oldu. Alanya'nın tanınmış gençlerinden olan fotoğrafçı Süleyman Gürpınar, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Peri Koç'a evlilik teklifi yaptı. Genç çifti bu mutlu günlerinde yakın dost ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. Yat ile denize açıldıktan sonra alkışlar ve maytaplar arasında diz çökerek sevgilisine "Benimle evlenir misin?" diyen Süleyman Gürpınar, Peri Koç'un "Evet" cevabı ile havalara uçtu. Sevinçten ne yapacağını şaşıran ve bir ara denize düşmekten son anda kurtulan Gürpınar, sevgilisine sarılarak mutluluğunu paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 23:25