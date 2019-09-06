Romantik tatil

EGE kıyılarını gezen yeni evli çift, şirin bir restoranda akşam yemeği yedi. Romantik anların yaşandığı akşam yemeğinde hoşça vakit geçiren Karadaş çifti, sosyal medyada fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Çiftin fotoğraflarına takipçileri çok sayıda beğeni yaptı.