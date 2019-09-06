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Romantik tatil

Bu yaz başında dünyaevine giren Elit Bilgisayar sahibi Hatice Ünsal Karadaş ve Telat Karadaş, geçtiğimiz günlerde tatile gitti

PORTAKAL 06.09.2019, 22:48
Romantik tatil
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EGE kıyılarını gezen yeni evli çift, şirin bir restoranda akşam yemeği yedi. Romantik anların yaşandığı akşam yemeğinde hoşça vakit geçiren Karadaş çifti, sosyal medyada fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Çiftin fotoğraflarına takipçileri çok sayıda beğeni yaptı.

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