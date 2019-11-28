Romantik paylaşım

ALANYA'NIN sevilen gençlerinden olan Abdullah Kemal Dayı, sevgilisi Derya Nur Balcı'nın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından romantik şiir paylaştı. Şiirinde duygu yüklü cümlelere yer veren Dayı, sevgilisini mutluluktan havalara uçurdu. Dayı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Aşkın Sureti...

Damarlarıma kazınmış hasretin

Bir ruhun derinliklerinden

Senin için akan nehirler

Kalbimde filizlenen çiçekler

Kokusunu sevgiden

Güzelliğini gözlerinden

Bu dünyaya iki güneşi aynı gün doğuran varlığın

Bugün bir kez daha anlamlı kıldı yaşamı...