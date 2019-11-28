Romantik paylaşım
ALANYA'NIN sevilen gençlerinden olan Abdullah Kemal Dayı, sevgilisi Derya Nur Balcı'nın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından romantik şiir paylaştI
PORTAKAL 28.11.2019, 18:33
ALANYA'NIN sevilen gençlerinden olan Abdullah Kemal Dayı, sevgilisi Derya Nur Balcı'nın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından romantik şiir paylaştı. Şiirinde duygu yüklü cümlelere yer veren Dayı, sevgilisini mutluluktan havalara uçurdu. Dayı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Aşkın Sureti...
Damarlarıma kazınmış hasretin
Bir ruhun derinliklerinden
Senin için akan nehirler
Kalbimde filizlenen çiçekler
Kokusunu sevgiden
Güzelliğini gözlerinden
Bu dünyaya iki güneşi aynı gün doğuran varlığın
Bugün bir kez daha anlamlı kıldı yaşamı...
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