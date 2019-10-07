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Romantik haftasonu

Yaz başında dünyaevine giren Elit Bilgisayar sahibi Hatice Ünsal Karadaş ve Trend Asansör sahibi Telat Karadaş, haftasonunda gönüllerince bir gün geçirdiler

PORTAKAL 07.10.2019, 22:35
Romantik haftasonu
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Gedevet'te bulunan Park Orman Restoran'ın muhteşem doğasında önce kır kahvaltısı yapan Karadaş çifti, daha sonra yakılan ateşin başında romantik anlar yaşadı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Karadaş çifti, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

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