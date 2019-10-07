Romantik haftasonu

Gedevet'te bulunan Park Orman Restoran'ın muhteşem doğasında önce kır kahvaltısı yapan Karadaş çifti, daha sonra yakılan ateşin başında romantik anlar yaşadı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Karadaş çifti, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.